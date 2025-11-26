OGLASIO SE MILOJEVIĆ: “Utakmica dolazi u ne baš najboljem trenutku…”

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas u Beogradu da očekuje reakciju igrača na meču protiv rumunske ekipe FCSB i dodao da bi voleo da navijači dođu u velikom broju na predstojeću utakmicu u Ligi Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 čas na stadionu “Rajko Mitić” FCSB u petom kolu Lige Evrope.

“Utakmica dolazi u ne baš najboljem trenutku, ohrabruje me da smo imali dobru igru na poslednjem meču koji su izgubili. Dođu takve utakmice kao što jesu, najvažnija je prva naredna i svakako očekujem reakciju mojih igrača. Igraćemo pred našom publikom, voleo bih da dođu u što većem broju da nas podrže ka našem cilju u Ligi Evrope”, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

On je podsetio da je Zvezda imala dosta povređenih igrača uoči meča sa Javorom (0:1) u Superligi Srbije.

“Pred Javor imali smo povređene Nemanju Radonjića, Marka Arnautovića, Radeta Krunića, ozbiljne kadrovske probleme. Koristili smo puno igrača iz omladinske škole, tu su neki problemi da vidimo koliko ćemo da ih vratimo”, dodao je trener Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 25. mestu na tabeli LE sa četiri boda, dok je FCSB na 31. poziciji sa tri boda.

