Oglasio se KK Partizan: Meč protiv Cedevita Olimpije biće odigran u nedelju!

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da će meč trećeg kola Top 8 faze regionalne ABA lige protiv Cedevita Olimpije biti odigran u nedelju, 15. marta od 13 časova u beogradskoj Areni.

“Usled zgusnutog rasporeda i važnih utakmica koje već 17. marta igraju i Cedevita Olimpija i Partizan u Evrokupu, odnosno Evroligi, timovi su postigli dogovor da nedeljna utakmica ABA lige počne u ranijem, pomalo neuobičajenom terminu od 13 časova”, saopštio je Partizan na društvenim mrežama.

Partizan se nalazi na prvom mestu na tabeli Top 8 faze ABA lige sa 17 pobeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija na petoj poziciji sa skorom 12/5.

Košarkaši Partizana će 17. marta u Beogradu dočekati Dubai u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

Zajecaronline/tanjug

