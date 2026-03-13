Oglasio se “Batut”: Evo kakva je situacija sa gripom u Srbiji!

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

Prema podacima ”Batuta”, u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući.

Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Potvrđeni slučajevi gripa tipa A u Zaječarskom okrugu

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga.

U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, “Batut” navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile.Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09.

Zajecaronline.com/ Alo!/ N.B.

