OGLASILO SE VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Napadač ispred Skupštine Srbije osumnjičen za pokušaj ubistva

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je V.A. (70) zbog jutrošnjeg događaja ispred Skupštine Srbije i postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično dela ubistvo u pokušaju.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, nakon verbalne rasprave zbog različitih političkih stavova osumnjičeni je izvadio vatreno oružje koje je neovlašćeno nosio i ispalio više projektila.

On je rekao novinarima da je od više ispaljenih projektila jedan pogodio drugo lice u predelu butine, a drugi u plinsku bocu koja se nalazila u blizini, usled čega je došlo do eksplozije i požara.

Stefanović je naglasio da je pravovremenom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sprečena veća tragedija i da je u najkraćem roku identifikovan i uhapšen osumnjičeni.

Osumnjičenom V.A. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i izazivanje opšte opasnosti, u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Dežurni javni tužilac obavio je uvidjaj na licu mesta.

U toku je utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica u vezi sa kritičnim događajem.

Stefanović je pozvao sve građane na uzdržanost i smirivanje tenzija, kako ne bi došlo do eskalacije neželjenog nasilja.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

