OGLASILA SE ANA BRNABIĆ: “Vučić se u Kini bori za Srbiju”

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kini, na sastancima sa svetskim liderima i predstavnicima najvećih kineskih kompanija, bori za Srbiju i njen napredak. Pa istakla da je zahvaljući posvećenom i predanom radu predsednika Vučića Srbija ponovo stala na noge. Kao i da ekonomske mere već daju rezultate.

Brnabićeva je rekla da će predsednik Srbije danas imati niz sastanaka u Kini i da je do sada potvrđeno 14 sastanaka sa različitim kineskim kompanijama. Ističući da bi takve sastanke preželjikavale i najjače svetske ekonomije i zemlje kao što su Nemačka, Francuska, Italija.

– Nemaju šta da zamere Aleksandru Vučiću, sad ih je u potpunosti razoružao i hvala mu za svu borbu i za sve što radi u Kini – rekla je Brnabićeva.

Brnabićeva je rekla da je razgovor Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom bio veoma dobar i otvoren, a da je najvažnija tema bila energetska bezbednost.

– Zato što energetska bezbednost i sigurnost Srbije, ali i konkurentnost naše privrede zavisi od cene gasa. To su neverovatne stvari za Srbiju – rekla je Brnabićeva.

