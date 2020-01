Održana Svetosavska akademija u pozorištu „Zoran Radmilović“

U Narodnom pozorištu Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, juče, 27. januara, održana je tradicionalna Svetosavska akademija u organizaciji Grada Zaječara i Eparhije Timočke.

Samoj akademiji, prethodila je izložba likovnih radova, u holu pozorišta od 18:30 časova. Crteže i slike radila su deca, a glavni motiv bio je prvi srpski arhiepiskop i čovek u čiju se čast proslavlja ovaj dan – Sveti Sava.

Nakon izložbe, svečana akademija počela je pevanjem hora. Posle lepe muzičke uvertire i pesama posvećenih Svetom Savi, školarci su izveli predstavu koju su za ovu priliku pripremali sa profesorom Stevanom Jovanovićem, a sve u duhu borbe koju je Sveti Sava celog života vodio za dobrobit svog naroda i same vere.

Po završetku programa, Episkop Timočki, gospodin Ilarion, uručio je nagrade svima koji su učestvovali i bili zaslužni za organizaciju svečane akademije, a zatim se obratio okupljenim Zaječarcima u prepunom pozorištu.

On je pre svega čestitao i zahvalio se svima koji su učestvovali u organizaciji ove svečanosti, kao i svima koji su se prijavili i učestvovali u likovnom konkursu i pozvao one koji izložbu u foajeu pozorišta nisu pogledali, da po završetku akademije to učine.

Kako je Svetosavska akademija bazirana na tekstu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, Episkop Timočki, gospodin Ilarion je u tom duhu kroz svoje reči provukao i reči iz „Ohridskog prologa“- srpske Biblije.

„Mi ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Vidimo ovaj materijalni svet i prolazni, ali gledamo na onaj duhovni i besmrtni. Vidimo veselje zemaljsko, često isprekidano plačem i uzdasima, često završeno smrću, ali gledamo na radost duhovnu, radost besprekidnu i večnu“, citirao je vladiku Velimirovića, Episkop Ilarion.

Ovim rečima, gospodin Ilarion preneo je na neki način i viziju nevidljivog sveta o kojoj govori Sveti Nikolaj, a koju nam je ostavio daleko pre vladike Svetog Nikolaja, Sveti Sava. Viziju o crkvi, o svome rodu, o bližnjima i onima koji su za njim došli i dolaze kao mlađi naraštaji.

Episkop Timočki pružio je i podršku našoj crkvi u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji.

„Svaka Svetosavska akademija i svako proslavljanje Svetoga Save jeste i znak podrške našoj stradanoj crkvi u Crnoj Gori i na Kosovo i Metohiji i nikada ne smemo to da zaboravljamo, jer to je i mesto rođenja Svetog Simeona Nemanje i mesto gde je ponikla srpska država. Sećajući se i moleći se gospodu, ne da pobedi jedna ili druga stranka ili strana, nego da pobedi istina Hristova, ona istina koja je Svetoga Savu odvela sa prestola i uzdigla ga na večni nebeski.“

Za sam kraj, još jedom se zahvalio svim prisutnim Zaječarcima prizivajući milost Božiju i blagoslov Svetog Save.