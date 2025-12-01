Održana promocija 654 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u S. Kamenici

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas promociji 654 polaznika 51, 52, 53. i 54. klase Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Sremskoj Kamenici, poželeo im uspeh u daljoj službi i istakao da posao policajca zaslužuje veliko poštovanje.

„Ovo je za vas, za naše Ministarstvo i za Republiku Srbiju veliki dan. Vi stupate u redove Ministarstva unutrašnjih poslova i naše policije. Posao policajca zaslužuje veliko poštovanje, zato što vi ulažete sve ono što imate, ulažete svoj život, svoju karijeru, sudbinu svojih porodica da čuvate Srbiju, da čuvate javni red i mir, bezbednost, prava i slobode svakog čoveka i građanina naše zemlje“, istakao je Dačić.

Naveo je da je danas više od 600 polaznika završilo osnovnu policijsku obuku, poželeo im puno uspeha u daljoj službi i naglasio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu više pažnje posvećivati novim policijskim službenicima koji stupaju u policijske redove, saopšteno je iz MUP-a.

Ministar je naglasio da se, uprkos navodima u javnosti, na konkurs koji je raspisan u oktobru prošle godine, za 1.500 mesta, prijavilo 4.900 kandidata, od kojih je obuku započelo nešto manje od 1.400 polaznika.

„Želim da građani Srbije imaju mnogo više u vidu važnost i ozbiljnost posla kojim se policija bavi. Vi ste tu da čuvate Srbiju, da čuvate javni red i mir, vi štitite građane Srbije. Baš zato zaslužujete visoko poštovanje od građana Srbije“, istakao je Dačić.

Ministar je još jednom čestitao polaznicima koji su završili policijsku obuku i poželeo im uspešne radne dane u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji, a njihovim porodicama da ih žive i zdrave dočekuju sa posla.

Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević uručili su nagrade najboljim polaznicima 51, 52, 53. i 54. klase COPO.

