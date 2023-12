Održana nova manifestacija „Mala Jasikova 2023“

U Maloj Jasikovi kod Zaječara sinoć je prvi put održana kulturno-umetnička manifestacija pod nazivom „Mala Jasikova 2023”, s ciljem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog kraja.

U prisustvu velikog broja posetilaca, manifestaciju je otvorio Milan Stanković, pomoćnik gradonačelnika koji je pored ostalog rekao da će ova manifestacija biti dugovečna i da će grad Zaječar i u narednim godinama podržavati ovakve inicijative.

„Plan za 2023. godinu je ispunjen zato što smo prethodnih godina najavljivali da ćemo imati sve više manifestacija iz godine u godinu, što smo i ostvarili . Večeras se prvi put održava u Maloj Jasikovi a poslednja je od četrdesetak u ovoj godini. Ono što mogu da obećam u ime grada i gradonaželnika Zaječara je to da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će ih biti još. Bez obzira na to što trpimo i određene kritike, ako ljudi žele da imaju manifestaciju u svojom selu mi ćemo se potruditi da to i ostvare. Ne planiramo da stanemo”, rekao je Stanković.

U kulturno –umetničkom programu učestvovali su KUD-ovi: „Dubočane” iz Dubočana, „Mladost” iz Velike Jasikove, „Penzioner” iz Zaječara i „Sloga” iz Vražogrnca.

Organizator manifestacije je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u saradnji sa mesnom zajednicom „Mala Jasikova“, a pokrovitelj je grad Zaječar.