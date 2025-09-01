Održana je manifestacija ”Timočko kolo” u Salašu

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.