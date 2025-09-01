Društvo Izdvajamo Kultura Vesti

Održana je manifestacija ”Timočko kolo” u Salašu

01.09.2025.
foto: facebook.com/pozzoranradmilovic

U Salašu kod Zaječara danas je održana četvrta po redu manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Timočko kolo“, s ciljem očuvanja kulturnog nasleđa ovog kraja.
Učestvovali su KUD-ovi: „Sloga“ iz Vražogrnca, „Dubočane“, „Grljan“ i „Glogovica“ iz istoimenih sela i „Penzioner“ iz Zaječara.
Organizator i pokrovitelj manifestacije je grad Zaječar, a u realizaciji, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine-Centra za kulturu „Zoran Radmilović“, učestvuje i mesna zajednica Salaš.
Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.
