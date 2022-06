Održan prvi memorijalni turnir u čast Dragana Kuzmanovskog Kuze, najbolje gošče iz Prokuplja

Tokom vikenda u Sportsko-rekreativnom centru “Kraljevica“ u Zaječaru održan je prvi memorijalni turnir u čast Dragana Kuzmanovskog Kuze. Prvo mesto u ženskoj konkurenciji pripalo je ekipi „Topličanina“ iz Prokuplja, dok su najbolji u muškoj bili odbojkaši Timoka iz Zaječara.

Na truniru je učestvovalo 7 ekipa – OK Timok, OK Pirot, OK Topličanin, OK Majdanpek, OK Viner, OK Zaječar i OK Volejbortim.

U hali na Kraljevici prisutnima se obratio gospodin Davor Marušić, koji je govorio o Draganu Kuzmanovskom Kuzi i između ostalog izdvojio:

„Najpre da izrazim veliku zahvalnost Odbojkaškom klubu „Timok“ što su se setili da jedan odbojkaški turnir posvete Draganu Kuzmanovskom Kuzi.

Ja ne volim izraze kao što su najveći i najbolji u oblastima koje su posledica dara i talenta, kao što su umetnost i sport na primer, ali predanog rada često mukotrpnog, a Kuza je bio baš taj, voleo je odbojku i posvetio joj svoj život i stigao tamo gde se retko stiže na sam vrh srpske odbojke. Od mnogih je napravio igrače koji su kasnije živeli od te igre. On je rođen sa stavom „U pobedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi“.

Sve što je radio predavao se tome maksimalno i ne postoji polica na kojoj bi se naređali svi pehari i medalje koje je osvajao kao trener ženske ekipe Timoka, kadetske reprezentacije Jugoslavije ili univerzitetske reprezentacije Beograda“.

Reči Davora Marušića ispraćene su gromoglasnim aplauzom, a igračima i publici obratila se i Sanja Kuzmanovski, ćerka Dragana Kuzmanovskog, koja je otvorila turnir.

„Želim da se zahvalim svima koji su se okupili ovom prilikom, posebno želim da se zahvalim Zeki , koji je uložio trud da nas sve okupi. Želim sreću svim ekipama, nadam se da će te svi uživati. Proglašavam turnir otvorenim“.

Što se tiče takmičarskog dela turnira, u konkurenciji devojčica prvo mesto osvojio je ŽOK „Topličanin“ iz Prokuplja savladavši u finalu vršnjakinje iz je OK „Viner“ iz Bora.

Treče mesto pripalo je odbojkašicama Timoka iz Zaječara, koje su savladale gradske rivalke iz OK Zaječara u tesnom i vrlo napetom odlučujućem setu.

Najbolji među dečacima bili su odbojkaši Timoka iz Zaječara.