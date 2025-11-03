Društvo Izdvajamo Sport Timočka krajina Vesti

Održan “Borski Ziđin međunarodni polumaraton”

03.11.2025.
foto: facebook/ Serbia Zijin Copper DOO Bor

Održan “Borski Ziđin međunarodni polumaraton”

Pod sloganom “Iz  Bora ka celom svetu” juče je u gradu Boru održan “Borski Ziđin međunarodni polumaraton”.
Od sedišta Srbija Ziđin Kopera do hotela Jezero na Borskom jezeru trčali su po lepom i sunčanom vremenu brojni domaći i inostrani atletičari, rekreativci, sportski entuzijasti, ali i generalni direktor Srbija Ziđin Kopera i članovi top menadžmenta kompanije.
U jedinstvenom i najmasovnijem sportskom događaju u jugoističnoj Srbiji učestvovalo je preko 750 takmičara iz Kenije, Somalije, Etiopije, Kine, Mađarske, Češke, Rusije, Slovačke, Bugarske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine itd.
Događaj je organizovao Atletski klub Bor, uz podršku grada Bora i pokroviteljstvo Ministarstva sporta Republike Srbije i Atletskog saveza Srbije, a dve Ziđinove kompanije bile su sponzori.
Cilj manifestacije bio je promocija sportskog duha, zdravih životnih navika, zajedništva i saradnje između lokalne zajednice, privrede i sportskih institucija Republike Srbije.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar