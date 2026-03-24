„ODMAH ME JE ZVALA NAKON ŠTO JE IZAŠLA IZ ŠOK SOBE!“ Lepa Lukić na snimanju „Hype Zvezda“ otkrila NOVE DETALJE o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik

24.03.2026.
foto: Hype TV

Snimanje muzičkog spektakla „Hype Zvezde“ privodi se kraju, a vredna ekipa Hype TV-a još jednom se našla na snimanju!

Prva član žirija koji je došao je legendarna pevačica, Lepa Lukić, koja je odmah govorila za okupljene medije. Ona je u razgovoru otkrila da se i ona čula sa pevačicom Zoricom Brunclik, te otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

Čula sam se sa Zoricom, odmah me je zvala nakon što je izašla iz šok sobe, operisana je, treba uskoro da odem do nje. – rekla je Lepa Lukić, pa otkrila da ne želi da deli detalje o svom autobiografskom filmu:

Još uvek snimanje nije počeo – rekla je Lepa, a onda se osvrnula i na Bokija 13, te otkrila da je „Pravi šoumen„.

Za kraj, Lepa Lukić otkrila je i tajnu svog mladalačkog izgleda:

Negujem se skupim kremama! Nikada nisam imala bore, to mi je na majku – otkrila je Lepa i oduševila sve!

Zajecaronline/Hypetv.rs

