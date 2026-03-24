„ODMAH ME JE ZVALA NAKON ŠTO JE IZAŠLA IZ ŠOK SOBE!“ Lepa Lukić na snimanju „Hype Zvezda“ otkrila NOVE DETALJE o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik

Snimanje muzičkog spektakla „Hype Zvezde“ privodi se kraju, a vredna ekipa Hype TV-a još jednom se našla na snimanju!

Prva član žirija koji je došao je legendarna pevačica, Lepa Lukić, koja je odmah govorila za okupljene medije. Ona je u razgovoru otkrila da se i ona čula sa pevačicom Zoricom Brunclik, te otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

– Čula sam se sa Zoricom, odmah me je zvala nakon što je izašla iz šok sobe, operisana je, treba uskoro da odem do nje. – rekla je Lepa Lukić, pa otkrila da ne želi da deli detalje o svom autobiografskom filmu:

– Još uvek snimanje nije počeo – rekla je Lepa, a onda se osvrnula i na Bokija 13, te otkrila da je „Pravi šoumen„.

Za kraj, Lepa Lukić otkrila je i tajnu svog mladalačkog izgleda:

– Negujem se skupim kremama! Nikada nisam imala bore, to mi je na majku – otkrila je Lepa i oduševila sve!

Zajecaronline/Hypetv.rs

