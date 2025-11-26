ODLUČENO JE Australija zabranjuje društvene mreže deci mlađoj od 16 godina!

Australijska vlada saopštila je danas da će deci mlađoj od 16 godina sledećeg meseca biti zabranjena upotreba društvenih mreža, kao što je i planirano.

Do ove odluke je došlo uprkos žalbi koju su dva tinejdžera uz pomoć grupe aktivista danas podneli sudu.

Ministarka za komunikaciju Anika Vels osvrnula se na žalbu i Parlamentu saopštila da će njena vlada ostati posvećena tome da zabrana stupi na snagu na vreme, piše AP.

“Neće nas zastrašiti pravne žalbe. Neće nas zastrašiti Velike tehnologije. Ostajemo odlučni u ime australijskih roditelja”, rekla je ona.

Predsednik organizacije “Projekat za digitalnu slobodu” i državni poslanik Novog Južnog Velsa za manjinsku Libertarijansku stranku Džon Rudik ocenio je da zabrana predstavlja direktni napad na prava za slobodu političke komunikacije mladih ljudi.

Tehnološki gigant Meta prošle nedelje je počeo da šalje upozorenja australijskoj deci mlađoj od 16 godina da preuzmu svoju digitalnu istoriju i obrišu naloge sa mreža “Facebook”, “Instagram” i “Threads” pre nego što zabrana stupi na snagu.

Zabrana, prva tog tipa u svetu, treba da stupi na snagu 10. decembra, a njom su, pored navedenih, obuhvaćene i društvene mreže “Snapchat”, “TikTok”, “Iks”, “YouTube”, “Reddit” i “Kick”, ali ne i platforma za deljenje slika “Pinterest“.

Kompanije koje ne ispoštuju ovu zabranu moraće da plate kaznu u iznosu od 50 miliona australijskih dolara (32 miliona dolara).

