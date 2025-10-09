Odbojkašice Timoka u subotu igraju protiv niškog „Studenta“
Odbojkašice Timoka dočekaće u subotu 11. oktobra ekipu „Studenta“ iz Niša u meču 1. kola Druge lige „Istok“.
Utakmica je na programu od 17 sati u hali sportova na Kraljevici.
Trener Milan Vučković na raspolaganju ima baš kao i prošle sezone mlad i talentovan sastav, sigurno je da će biti oscilacija, ali borba za svaki poen ne sme izostati.
Minulo prvenstvo donelo je neke sjajne pobede, a na kraju je osvojeno 7. mesto i bez problema obezbeđen opstanak u drugoligaškom društvu sa sedam ostvarenih pobeda u 20 odigranih utakmica.
Nišlijke sa druge strane su dosta iskusnije i proteklu sezonu su završile na 4. mestu tabele uz učinak od 15 pobeda i pet poraza.
Zajecaronline/Glas sporta/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar