Odbojkašice Timoka iznenadile favorizovanu ekipu Vranja: Nova prilika za trijumf večeras u Boru
Odbojkašice Timoka savladale su favorizovanu ekipu Vranja u gostima rezultatom 0:3 (18:25,27:29,18:25) u meču 18. kola Druge lige „Istok“.
Zaječarke su rutinskim trijumfom na teškom gostovanju stigle do sedme pobede u sezoni, čime su se vratile na 7. mesto na tabeli sa 22 osvojena boda.
Najmlađi sastav u ligi nastavlja sa sjajnim igrama u konkurenciji daleko iskusnijih timova, a porazi protiv nekih od najboljih ekipa u ligi poput niške „Desetke“ i Radničkog iz Kragujevca bili su samo odlična lekcija za izabranice trenera Vučkovića, što se najbolje pokazalo u Vranju, gde su se domaćim igračicama revanširale za jesenji poraz u pet setova na Kraljevici.
Priliku za novi trijumf odbojkašice Timoka imaju već danas od 18 sati u Boru.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
