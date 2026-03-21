Odbojkašice Timoka iznenadile favorizovanu ekipu Vranja: Nova prilika za trijumf večeras u Boru

Odbojkašice Timoka savladale su favorizovanu ekipu Vranja u gostima rezultatom 0:3 (18:25,27:29,18:25) u meču 18. kola Druge lige „Istok“.

Zaječarke su rutinskim trijumfom na teškom gostovanju stigle do sedme pobede u sezoni, čime su se vratile na 7. mesto na tabeli sa 22 osvojena boda.

Najmlađi sastav u ligi nastavlja sa sjajnim igrama u konkurenciji daleko iskusnijih timova, a porazi protiv nekih od najboljih ekipa u ligi poput niške „Desetke“ i Radničkog iz Kragujevca bili su samo odlična lekcija za izabranice trenera Vučkovića, što se najbolje pokazalo u Vranju, gde su se domaćim igračicama revanširale za jesenji poraz u pet setova na Kraljevici.

Priliku za novi trijumf odbojkašice Timoka imaju već danas od 18 sati u Boru.

Zajecaronline/Glassporta.rs

