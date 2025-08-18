Odbojkašice Srbije osvojile turnir u kineskom Šenženu
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir u kineskom Šenženu, pošto je danas u poslednjem, trećem kolu pobedila selekciju Holandije rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:20, 25:21.
Odbojkašice Srbije su zabeležile tri pobede u Šenženu i osvojile prvo mesto na turniru sa devet bodova.
Srbija je u prvom kolu savladala Bugarsku sa 3:1, a potom je istim rezultatom pobedila Kanadu.
Turnir u Šenženu bio je poslednja provera odbojkašicama Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 22. avgusta do 7. septembra u Tajlandu.
Srbija će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Japana, Ukrajine i Kameruna.
Zajecaronline.com/tanjug/N.B.
