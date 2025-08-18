Odbojkašice Srbije osvojile turnir u kineskom Šenženu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir u kineskom Šenženu, pošto je danas u poslednjem, trećem kolu pobedila selekciju Holandije rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:20, 25:21.

Odbojkašice Srbije su zabeležile tri pobede u Šenženu i osvojile prvo mesto na turniru sa devet bodova.

Srbija je u prvom kolu savladala Bugarsku sa 3:1, a potom je istim rezultatom pobedila Kanadu.

Turnir u Šenženu bio je poslednja provera odbojkašicama Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 22. avgusta do 7. septembra u Tajlandu.

Srbija će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!