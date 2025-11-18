Odbojkašice OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“ pokazale da im nema premca!

Odbojkašice Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ ponovo su pokazale da im nema premca na teritoriji Zaječara.

Naime, izabranice profesora fizičkog vaspitanja Bobana Ristića zabeležile su tri pobede na Gradskom takmičenju učenica 5. i 6. razreda.

Takmičenje u organizaciji Sportskog saveza grada Zaječara je, zahvaljujući razumevanju direktora Veroslava Paunovića, održano baš u sali OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, pa su domaće odbojkašice imale i motiv više da dođu do 1. mesta.

Nije bilo lako, pa su najpre u kvalifikacionom duelu nadigrale vršnjakinje iz OŠ „Hajduk Veljko“ rezultatom 2:0, da bi u polufinalu posle velike borbe slavile protiv ekipe Osnovne škole „Đura Jakšić“, nakon tri odigrana seta sa 2:1.

U finalu su ih sačekale učenice OŠ „Desanka Maksimović“, koje su predvođene profesorkom Eminom Varat Ilić u drugom polufinalu nadigrale OŠ „Ljuba Nešić“.

Poslednji meč pripao je ekipi OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, koja je slavila sa 2:0 i potvrdila da se najbolja odbojka u Zaječaru i dalje igra u ovoj tradicionalno odbojkaškoj školi.

Zajecaronline/Glas sporta/ N.B.

