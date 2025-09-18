Odbojkaši Srbije pobedili Brazil!

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Brazila rezultatom 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22 u meču poslednjeg, trećeg kola H grupe.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 19 poena, dok je Pavle Perić zabeležio 15. U reprezentaciji Brazila najbolji je bio Alan Souza sa 10 poena.

Odbojkaši Srbije su u prvom kolu SP poraženi od Češke (0:3), a potom su savladali Kinu (3:0).

U drugom meču, poslednjeg, trećeg kola grupe H od 15 sati sastaće se Češka i Kina.

Tabela grupe H: Srbija 6 bodova, Brazil 6, Češka 3, Kina 0.

Protivnik Srbiji u utorak, 23. septembra u osmini finala SP biće jedna od prve dve ekipe iz grupe A – u kojoj su Iran, Egipat, Tunis i Filipini.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…