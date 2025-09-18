Izdvajamo Sport Vesti

Odbojkaši Srbije pobedili Brazil!

18.09.2025.
Odbojka foto: (AP Photo/Aaron Favila)

Odbojkaši Srbije pobedili Brazil!

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Brazila rezultatom 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22 u meču poslednjeg, trećeg kola H grupe.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 19 poena, dok je Pavle Perić zabeležio 15. U reprezentaciji Brazila najbolji je bio Alan Souza sa 10 poena.

Odbojkaši Srbije su u prvom kolu SP poraženi od Češke (0:3), a potom su savladali Kinu (3:0).

U drugom meču, poslednjeg, trećeg kola grupe H od 15 sati sastaće se Češka i Kina.

Tabela grupe H: Srbija 6 bodova, Brazil 6, Češka 3, Kina 0.

Protivnik Srbiji u utorak, 23. septembra u osmini finala SP biće jedna od prve dve ekipe iz grupe A – u kojoj su Iran, Egipat, Tunis i Filipini.

