„OD SUTRA, 1. DECEMBRA, KREĆEMO SA PRODAJOM KARATA ZA BEOGRADSKI KONCERT VESNE ZMIJANAC“ Saša Mirković podelio radosne vesti!

Čelnik Hype produkcije, Saša Mirković, putem Tiktoka je najavio spektakularni koncert Vesne Zmijanac u Beogradu, o kom je već krenulo da se priča.

Kako je Mirković rekao, publika će od sutra imati priliku da kupi kartu za ovaj muzički spektakl, koji će se održati 14. maja 2026. godine sa početkom od 20.30 sati.

„Od sutra, 1. decembra, krećemo sa prodajom karata za beogradski koncert Vesne Zmijanac u Beogradskoj areni. Njoj hvala što je Hype produkciji pružila priliku da joj organizuje ovaj velelepni događaj, a vama svima želim dobrodošlicu na Ticket vision. Tamo možete da nabavite vašu ulaznicu„, kratko i jasno je svima poručio Saša Mirković.



Inače, Vesna Zmijanac je danas na beogradskom aerodromu bila zagonetna kada je reč o predstojećem koncertu, ali je pozvala sve da podrže ovaj muzički događaj.

„Samo vi to podržite i uživajte. Tek će da krenu pripreme, imamo vremena do maja, radimo punom parom. Pesama imam koliko hoćeš. Što bi rekao Tozovac: dođite da pevamo! Jedva čekam!“, izjavila je Vesna, a pogledajte i naredni video:

HYPE ZA KOČANE!

Veliki koncert u Skoplju – tri muzičke zvezde Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić nastupaju u Skoplju, u Areni Jane Sandanski 20. decembra 2025. (KARTE PORUČITE OVDE).

Kako je Aca Lukas najavio, sav prihod od prodatih karata biće doniran pretežno porodicama nastradale dece u Kočanima.

„Kompletan, ne deo prihoda, nego kompletan prihod njima ide porodicama nastradale dece u Kočanima. Ljudi mogu da imaju uvid u to. Evo ja sad kažem, kompletan prihod koncerta 20.decembra u dvorani Janes Sandanski ćemo dati i podeliti porodicama. Uglavnom dece koja su nastradala u Kočanima. Ali ne kao prihod koji su imali troškove, mi to ne radimo. Mi dajemo pihod, mi dajemo bruto sve„, rekao je Lukas.