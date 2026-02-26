„Od pravih ljudi sam naučio lekciju“: Miroslav Ilić stigao na snimanje „Hype Zvezda“ pa otkrio dugo čuvanu tajnu!

Miroslav Ilić raspoložen i nasmejan je stigao na snimanje muzičkog šou programa „Hype Zvezde“, a tom prilikom kratko je progovorio o svim razmiricama koje se dešavaju tokom snimanja između članova žirija.

– U neke žestoke sukobe nema potrebe da ulazim sa kolegama iz žirija, ali malo peckanja ima. Moram priznati da snimanja teku brzo i elegantno, i da smo se svi brzo uigrali – započeo je Miroslav.

– Da budem iskren, aktuelna dešavanja ne pratim, sve što čujem je od moje žene. Onako za doručkom čujem sve i svašta. Ranije nije bilo toliko dešavanja i ovoh skandala, možda onako sporadično. Bilo je problematičnih možda situacija vezanih za pojedine pevače. Ja sam imao sreće da sam davnih godina od pravih ljudi naučio prave lekcije – kroz smeh je rekao pevač, pa se ovom prilikom dotakao i narušenog zdravlja Ivice Dačića.

– Čuo sam i jako mi je žao. Poznajem ga dugo, on je godište moje ćerke. Molim se bogu da sve bude ok.

Zajecaronline/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!