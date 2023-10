Od obećanih montažnih kuća ni traga, porodice koje su u požaru izgubile domove završile na ulici!

Još 22. jula u Međumurskoj ulici u Kotlujevcu u požaru su izgorele tri kuće i tada je obećano od strane gradske vlasti da će ovi ljudi biti zbrinuti, pa su im čak obećane i montažne kuće. Danas, 17. oktobra, skoro 3 meseca kasnije, ovi ljudi i dalje nemaju krov nad glavom!

Dragica Dorić, majka dvoje male dece, kaže da je svašta obećavano, a da ništa nije ispunjeno i da se zbog toga oseća prevareno.

„Požar je zahvatio tri kuće 22. jula. Odmah nakon što se to dogodilo obećane su tri montažne kuće, a posebno je naglašena porodica sa dva mala deteta, a to je moja porodica. Međutim, ja sam te večeri ostala na ulici. Još su došli iz Centra za socijalni rad i rekli da smestimo decu u hraniteljsku porodicu. Ja sam bila protiv, ja svoju decu volim i neću da ih niko uzme. Dve nedelje sam bila kod komšinice i na moje insistiranje i plakanje, išla sam svakog dana u opštinu, dali su mi stan na dva meseca. Posle dva meseca rekli su da više nisu dužni. Sada plaćam stan 120 evra. Obećavali su, više puta sam bila u opštini, „smeštaj se sprema“, „biće smeštaj za vas“, govorili su svašta što se na kraju ispostavilo neistinama, na kraju nisam dobila ništa. Bila sam kod zamenika gradonačelnika, kod direktora Centra za socijalni rad, on je rekao da ne može ništa da pomogne, da će smeštaja biti, ali ne znaju kada“,

Još jedna žrtva požara, Milena Simić, kaže da nisu dobili čak ni toplu ljudsku reč, a kamo li neku drugu vrstu pomoći.

„Kada sam pitala gradonačelnika zašto grad ne želi da pomogne, rekao je da se radi po zakonskoj proceduri koja traje tri meseca. Svima je jasno da to nije tačno. Rekao je i sledeće „odakle vam pravo da nešto uopšte tražite?“. Na to će odgovoriti stručni ljudi, koji bolje znaju da li nama nešto pripada ili ne. Crveni krst ne zna socijalnu sliku ovih ljudi, Centar za socijalni rad ne zna ko je izgoreo, oni nas ne poznaju. Imate ovde moju komšiku Zlatu, koja prima minimalnu penziju, koja ne može sama da se stara o sebi, Dorić Dragicu koja na sve strane traži pomoć, porodica sa dva mala deteta tri meseca ne može nigde da se smesti, imate mene, moj suprug i ja ne radimo, kako da dignemo kredit i napravimo nešto? Zašto nam se neko ne obrati? Kako je govorio Patrijarh Pavle, budimo ljudi“, rekla je ona.

Danijela Miletić je rekla da je jutro nakon požara zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović rekao da od ovih kuća nema ništa i da će najverovatnije biti montažne kuće.

„Nismo uopšte hteli da dosađujemo, da idemo u opštinu, samo smo prijavili štetu, kako nam je i rečeno. Kada je več prošlo neko vreme, ja sam početkom septembra želela da se čujem sa Boškom Ničićem, dobila sam ga, javio mi se i rekao mi je ko sam, šta sam, zašto zovem i da će sve biti kako je obećao njegov zamenik. Onda sam ja rekla da želim da razgovaram sa njim, a ne sa njegovim zamenikom, on je počeo da viče, rekao mi je „kakvim tonom vi sa mnom tazgovarate“ i da nećemo dobiti ništa i da ga više nećemo dobiti ni na telefon. Ja sam mu nakon toga rekla da ćemo mi biti prinuđeni da pozovemo novinare i da će tako saznati šta mi mislimo o svemu, poručila je ona.

Podršku ovim ljudima pružili su i predstavnici Ujedinjenje opozicije Zaječara, koji su rekli da je ovo samo jedan primer koliko vršioce vlasti ne zanima običan narod i uopšte ih ne pogađa to što ljudi nemaju krov nad glavom.

Uglješa Đuričković je poručio da grad Zaječar mora da pomogne ovim ljudima kako zimu ne bi dočekali bez krova nad glavom.

„Gradonačelnik je odmah tada obećao da će do 15. septembra ovim ljudima da se izgrade tri montažne kuće kako bi imali gde da žive jer dolazi zima. Danas je 17. oktobar, a čik pogodite šta se dešava, nema tih montažnih kuća. Jedino što je grad uradio je da je na Skupštini doneo odluku kojom je obavezu prebacio na Centar za socijalni rad, da im daju objekte grada koji su slobodni. Pitanje je da li ih grad uopšte ima, zapravo to je jedna protivzakonita odluka koju Centar neće moći ni da sprovede. Suština je da su ovi ljudi u velikom problemu, nemaju gde da žive. Grad mora da im pomogne na bilo koj način, kako zimu ne bi dočekali na ulici. Ako je Grad mogao da bude dobar tolike godine prema ljudima koji ga vode, da im puni džepove, da im gradi vikendice, vile, najmanje što mogu da urade je da obezbede ovim ljudima, koji su u jednom tragičnom događaju izgubili svoje domove, mesto za život“, objasnio je Đuričković.

Goran Kalčević rekao je da ovakvi iznenadni problemi jasno pokazuju razliku između sposobne i nesposobne vlasti.

„Ova vlast jasno je pokazala na konkretnom primeru da nije sposobna da reši problem. To pokazuje svakog dana. Boško Ničić zna da organizuje svoje direktorčiće da dođu u njegovu hacijendu i cepaju mu drva, još se time i hvali, ali ne može da organizuje službe da pomognu ovim ljudima. To je skandalozno. Međutim, juče smo bili svedoci, videli smo da je gradonačelnik između naroda i svoje fotelje postavio kordon. Moramo biti svesni sa kakvim ljudima se susrećemo i da im što pre vidimo leđa“, istakao je Kalčević.

Dejan Krstić je dodao da ovakva tragedija mora sve da nas dotiče, jer se radi o našim sugrađanima, a pogotovo treba da brine Gradska uprava, koja raspolaže budžetom.

„To je naš novac, zajednička kasa, koja treba da služi upravo za ovakve stvari, da svim građanima bude obezbeđen normalan život. Međutim to se nije desilo. Gradonačelnik koji građane obasipa lažima već četvrt veka, olako je rekao da će ovim ljudima biti izgrađene montažne kuće do oktobra. Oktobar prolazi, zima dolazi, on to naravno, kao i mnoga druga obećanja nije ispunio, a nije ni nameravao. To se vidi po tome što je obećao nešto što nije bilo ni potrebno. Ove kuće postoje, potrebni su samo građa i crep. Da je hteo, već bi to uradio, to nije ništa za jedan grad. Međutim oni više ne znaju koliko nekretnina imaju, toliko su se odnarodili da ih nije briga što ljudi sa malom decom nemaju krov nad glavom. Još bih samo napomenuo da je juče Dragica Dorić, kojoj je kuća izgorela, na javnoj raspravi pitala gradonačelnika šta se dešava sa njihovim slučajem, on se iznervirao i grubo je odbio, što je izazvalo ceo incident kasnije. U stvari ga je iznerviralo što je snimljeno njeno pitanje i njegov odgovor koji nije adekvatan. Došlo je vreme da sa takvim ljudima raskrstimo i da budžet, ali i svi ostali resursi budu vraćeni građanima“, zaključio je Krstić.

Da li će apeli ovih ljudi koji su tragčno ostali bez svojih domova i opozicije uroditi plodom?