OD DANAS KRCATI MARKETI! Pogledajte kompletan spisak proizvoda sa sniženim cenama!

Kao što je predsednik Vučić najavio, od danas, od 1. septembra kreće smanjenje trgovinskih marži, što će se direktno odraziti na niže cene u prodavnicama, pa će tako građani Srbije moći da obavljaju kupovinu po znatno povoljnijim uslovima.

Spisak proizvoda sa sniženim cenama

mleko, mlečni i mešoviti proizvodi

jaja

bezalkoholna pića

kafa

čaj

sveže voće i povrće

prerada voća i povrća

hleb i peciva

mahunarke

smrznuti proizvodi

sveže i prerađeno meso

sveža i prerađena riba

slani konditori

slatki konditori i ceralije

šećer

med

brašno

testenina

ulja i masti

sirće

pirinač

so i začini

kućna hemija

papirna i kuhinjska galanterija

lična higijena i kozmetika

hrana za bebe

pelene

Zajecaronline/Hypetv.rs/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!