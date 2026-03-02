Od 2. marta kreće njihov zlatni period – četiri znaka očekuje pravi novčani bum!

Četiri horoskopska znaka 2. marta 2026. mogu očekivati nalet sreće i obilja, jer položaj planeta donosi energiju koja podstiče praktičnost, introspekciju i emocionalnu ravnotežu.

Mars ulazi u znak Riba, dok Mesec boravi u Devici, stvarajući nestabilan, ali snažan energetski efekat koji naglašava važnost fokusa na realne ciljeve i svakodnevne navike.

Za Rakove je ključ uspeha slušanje drugih ljudi umesto preteranog komentarisanja. Ova energija pogoduje učenju iz tuđih iskustava, pa je dobro ostati otvoren za nove ideje i informacije koje mogu doneti prilike za napredak. Strpljenje i pauza pre reakcije mogu doneti korist.

Device će 2. marta imati dan introspekcije i ličnog buđenja. Susret sa drugima može delovati kao ogledalo i pomoći da prepoznaju osobine ili navike koje treba promeniti. Ovaj dan je povoljan za razmišljanje o tome šta blokira dolazak sreće i obilja, jer je period pogodan za nove mogućnosti.

Od 2. marta kreće njihov zlatni period

Ribe treba da budu spremne da se suoče sa promenama i napuste ono što im više ne koristi. Iskrenost prema sebi i prihvatanje nekih neprijatnih istina mogu otvoriti prostor za napredak. Energija Marsa donosi potrebu da se prevaziđu zone komfora, dok Mesec u sektoru partnerstva donosi mir kroz ljubavne ili bliske odnose.

Blizanci će fokus obilja pronaći u zahvalnosti i porodici. Motivacija dolazi iz želje da budu dobri prema drugima i da dele ono što imaju. Ovaj dan je pogodan za maksimalan trud i posvećen rad bez prečica, uz podsećanje da su i teži periodi deo puta ka boljoj budućnosti.

U ovom periodu savetuje se da se izbegnu impulsivne reakcije i da se pažnja usmeri na mentalno i fizičko blagostanje.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

