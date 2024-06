“OČEKUJE NAS TEŠKO VREME”



Predsednik SNS Miloš Vučević obraća se iz sedišta stranke SNS nakon održanih lokalnih izbora u opštinama i gradovima širom Srbije.

Obraćanje Aleksandra Šapića

Kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić kaže da će lista Beograd sutra imati 64 mandata u Beogradu.

– Velika je verovatnoća da ćemo u svih 17 opština i dalje mi nositi odgovornost. Nema mesta za euforiju, za zadovoljstvo ima – kazao je Šapić.

Obraćanje Ivice Dačića

Dačić je rekao da je prezadovoljan izbornim rezultatima, i zahvalio se Vučiću.

– On je predložio stvaranje zajedničke liste, to je bila njegova ideja. Želim da se zahvalim svim građanima, kao i članovima SNS, SPS i svih drugih stranaka koji su prepoznali sabornost ove liste – rekao je predsednik SPS.

On se zahvalio i Vučeviću i svima koji su dali doprinos ovoj kampanji.

ZAHVALIO SE VUČEVIĆU

– Nadam se da smo Siniša Mali i ja dali doprinos, ne znam gde je on. Samo da zamolim Vučića jednu stvar. Nemojte da raspisujete izbore svake godine, hoću da idem u penziju. Ne mogu svake godine da imam srčane smetnje – rekao je on kroz smeh.

Obraćanje Miloša Vučevića

On se zahvalio još jednom svim građanima koji su učestvovali na izborima i doprineli demokratskom procesu zemlje.

– Ne samo onima koji su glasali za nas, već svima koji su učestvovali na izborima i pokazali da je Srbija demokratska država. Hoću da se zahvalim u ime SNS, našim koalicionim partnerima koji su bili sa nama, i SPS, i Zavetnicima, i SRS, i stranci Stamatovića, Ljajića, PS, PUPS, SNP… Hvala građanima, ali hvala i Aleksandru Vučiću što je bio uz našu listu i podržao našu politiku – istakao je Vučević.

– Verovao je u ovu politiku i listu i da smo pokazali da je Srbija iznad svake političke stranke. Ne mislimo uvek isto po svim pitanjima, ali Srbija je ono što nas ujedinjuje. Ovo je veliki dan i znak da Srbija ima pravo na bolje sutra. Izabrala je stabilnost i odgovornost za ono što dolazi. Nema predaje i nema povlačenja – rekao je Vučević i čestitao svima.

Vučić se obraća građanima

– Više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za izbore – naveo je predsednik.

– Sada umesto 54 mandata, imaćemo 62 ili 63. U Beogradu će naša lista imati 52 procenta glasova, što je neverovatna pobeda, to je procenat glasova! Za mene najubedljivija pobeda je da smo u Pećincima osvojili 86 procenat, što je neverovatno! Želim da čestitam, uz Aleksandra Šapića, profesorku Turkulov, naravno Milošu, Maji… U Nišu kao što smo očekivali bila je najteža politička utakmica, i ono što je važno je što će u Nišu imati 32 mandata.

-U Nišu biće moj predlog da se razgovara da kako i na koji način da problemi ubuduće rešavaju! Neverovatni su uspesi i rezultati, najviše na severu Vojvodine, gotovo je neverovatno da je naša lista dobila i veći rezultat nego u Novom Sadu. Mi mislimo da u Beogradu još je interesantno u dve opštine kako će se završiti, u 15 je izvesno da ćemo imati većinu… Brojimo još Vračar, ali ubedljiva je pobeda, pitanje je samo jedna mandat gore-dole.

“ULAZI SE U NOVU ERU”

– Ulazi se u jednu novu eru. Prva stvar je da sada imate svi vi čist i otvoren mandat, potrebno vam je da Ekspo uradimo na najbolji mogući način.

Posebno je srećan, ističe, zbog rezultata u Valjevu.

Kaže da je danas bilo tužno gledati napade na telefonske centre.

– Ne samo da je to dozvoljeno, hoću da građani Srbije znaju. Već je to poželjno da postoji u svim normalnim i civilizovanim zemljama – da se borite za svaki glas, da pozivate svoje birače da izađu, da obezbedite veću izlaznost. Ne postoji nijedna zemlja u svetu koja to ne radi, to rade i naši protivnici. Jedino pitanje koje se tu može postaviti jesmo li mi platili zakup prostorijai i telefonskih linija. Ako nismo – to je sramota za nas. Ako jesmo – onda je strašno to što ste radili danas ceo dan. I za to da vi sajlama koje prikopčavate automobile mislite da možete da uništavate nečije tehničke centre, i da mislite da ste neku Ameriku otkrili time što ste otkrili najobičniji tehnički centar – pa mi ih imamo na stotine, na hiljade, mi se ozbiljno spremamo za sve izbore. Niko ne može da razume zašto ste to radili.

“OČEKUJE NAS TEŠKO VREME! Moraćemo da čuvamo našu zemlju”

– Očekuje nas teško vreme, za koje nismo krivi ni zaslužni i biće samo teže. Moraćemo da čuvamo našu zemlju, mir i slobodu! Pružite ruku političkim protivnicima, oni imaju sad izuzetnu političku zastupljenost, da tri puta razmislite pre nego što presečete… Zahvalio bih se i svim koalicionim partnerima i građanima Srbije.

Vučević saopštio prve rezultate

– Izlaznost varira, najmanje u opštini Tutin, do one najveće u Pećincima, preko 70 odsto. Naša lista, osim u Bačkoj Topoli, Senti, Tutin je odnela pobedu u svim ostalim opštinama! Sigurna pobeda, čista i ubedljiva pobeda. Najoštrije osuđujem one koji su sprečavali izborne aktivnosti! Očekujem odgovornost onih koji su fizički napafdali svoje političke neistomišljenike, koji su razvaljivali prostorije, proganjali, upadali, psovali… Rezultati su najbolja potvrda šta građani misle – rekao je Vučević.

Lokalni izbori održani su 2. juna 2024. godine u 15 gradova i 65 opština širom Srbije, a prvi rezultati polako pristižu.

Neki od gradova u kojima su održani izbori:

Beograd

Valjevo

Vršac

Zrenjanin

Jagodina

Kikinda

Niš

Novi Sad

Pančevo

Požarevac

Sombor

Sremska Mitrovica

Subotica

Užice

Čačak

Paralelno se glasalo za odbornike skupština opština:

Ada

Aleksinac

Alibunar

Apatin

Arilje

Bač

Bačka Palanka

Bačka Topola

Bački Petrovac

Bela Crkva

Beočin

Bečej

Boljevac

Bosilegrad

Bujanovac

Vrbas

Vrnjačka Banja

Gornji Milanovac

Žabalj

Žitište

Ivanjica

Inđija

Irig

Kanjiža

Kovačica

Kovin

Mali Iđoš

Nova Varoš

Nova Crnja

Novi Bečej

Novi Kneževac

Opovo

Odžaci

Pećinci

Plandište

Preševo

Raška

Ruma

Svilajnac

Svrljig

Senta

Sjenica

Srbobran

Sremski Karlovci

Stara Pazova

Surdulica

Temerin

Titel

Tutin

Čajetina

Čoka

Šid

Građani u Nišu su takođe glasali za odbornike gradskih opština Medijana, Palilula, Pantelej, Crveni krst i Niška Banja.

U Požarevcu se bira Skupština opštine Kostolac, dok su Beograđani glasali za lokalne odbornike gradskih opština:

Barajevo

Voždovac

Vračar

Grocka

Zvezdara

Zemun

Lazarevac

Mladenovac

Novi Beograd

Obrenovac

Palilula

Rakovica

Savski venac

Sopot

Stari grad

Surčin

Čukarica

Pravo glasa i nove izmene

Pravo glasa imaju svi punoletni građani Srbije u opštinama gde se održavaju izbori. Prema novim izmenama Zakona o biračkom spisku, prebivalište se računa od 3. jula 2023. godine. To znači da pravo glasa ostvaruju građani u opštini u kojoj su imali prebivalište pre tog datuma. Informacije o upisu u birački spisak građani mogu proveriti:

U opštinskoj upravi

Na sajtu Ministarstva državne uprave

Na portalu eUprave

Nakon izbora, građani mogu preko sajta RIK-a da zatraže informaciju o tome da li su glasali.

