Obrazovan, plemenit, jedinac iz radničke porodice: Saša Mirković uspeo ono što mnogi nisu

Saša Mirković, nekada aktivan u političkim vodama, danas je direktor i vlasnik Hype televizije i produkcijske kuće Hype Production. Mirković je jedan od najuspešnijih muzičkih menadžera u Srbiji, za kojeg se otimaju i hrvatske zvezde. Životni put Saše Mirkovića satkan je od mnogih iskustava, a u nastavku pročitajte sve što do sad niste znali o ovom plemenitom čoveku…

U jednom intervjuu za “Slobodnu Dalmaciju,” Mirković je otkrio mnoštvo zanimljivih detalja, što je kao i obično uzdrmalo javnu scenu. U razgovoru je podelio koliko je novca nekada nudio pokojnom Oliveru Dragojeviću da nastupi u Beogradu, ali je takođe objasnio i zašto je zaustavio duet između Severine i Ace Lukasa.

– Znaš da sam ja taj koji je prvi doveo Magazin u Srbiju dok je u njemu pevala Jelena Rozga. Siguran sam da sam u istoriji Magazina upisan zlatnim slovima za sve što su postigli kod nas.

Sašu Mirkovića je posao tom prilikom u vreme intervjua odveo u Dalmaciju. Jer Aca Lukas tokom leta tu ima mnoštvo nastupa, Dalmacija mu je svojevrsna baza.

U preko 30 godina karijere iza njega je, tada još, bilo preko šest hiljada koncerata, od čega 80 regionalnih Arena i jedna Marakana (stadion Crvene Zvezde).

– Kažete da ste neshvaćeni mladi prijatelju? Strpite se. I dijamant je u osnovi ugljen, ali je bio strpljiv čekati – ove reči koje je jednom izrekao slavni Pablo Picasso, Mirkovićeve su misli vodilja kroz život.

U svet estrade ušao je krajem devedesetih godina kao student i to sasvim slučajno kad je Miroslavu Iliću napravio 2000 plakata za koncert.

– Sećam se da mi je za za taj posao u džep ubacio dve hiljade maraka – prisetio se Saša.

Tada je shvatio da je predodređen za neke ozbiljne stvari. Strpljiv poput dijamanta čekao je svoj pravi trenutak. A čak i u trenucima svoje najveće slave i moći, nije dozvolio ga novac promeni. Ostao je onaj mali ponizni dečačić iz svog Bora, spreman pomoći i najvećem neprijatelju.

– Jer dobro je činiti dobro, kad tad vratiće ti se neke stvari koje napraviš – ističe Mirković.

Životni put Saše Mirkovića – Da nije postao menadžer, bio bi advokat

– Jedinac sam sin iz radničke porodice, moram priznati da sam stalno tugovao jer nemam sestru ili brata. Imali smo trgovinu, pa sam već kao srednjoškolac radio. Jer kad bih išao na more ćale bi mi rekao: ‘Ajde malo da vežbaš na kamionu usput..‘ Bio sam odličan učenik, bavio sam se čak i džudom i završio nižu muzičku školu za harmoniku.”

– Tako da sam jedini muzički menadžer na ovim prostorima koji ima i muzičko obrazovanje. Po meni su svi menadžeri i producenti prodavači i trgovci na kilo. Danas su se i kriminalci počeli baviti menadžerstvom. Najčešće uzimaju pevačice koje služe za sve osim za pevanje zbog čega su koncerti stavljeni u drugi plan. A pravi pevači su po strani, gura se nešto što je falš i loše. E, ja ti na to ne pristajem, zato i nisam deo nijednog klana. Jedini kojeg priznajem pokojni je Raka Đokić – govori Saša.

– Siguran sam da bih i u tom poslu uspeo pošto sam odlučan i komunikativan, imam svoj stav. Ne volim da mi se stavovi nameću, mogu mi se objasniti i na meni je da to prihvatim ili ne…

Posebno je, kaže ponosan na to što je doveo Euroviziju u Srbiju, ali i na najveći dečiji muzički festival na svetu kojem je dao ime ‘Čarolija‘.

– Na tom sam projektu radio s Leontinom Vukomanović koja je napisala Joksimoviću ‘Lane moje‘. To je jedna od naših najvećih stvari koje smo napravili zajedno. Svake godine zbog Čarolije u Srbiji ima preko 500 polaznika što nas neopisivo raduje. Jer raditi s decom i učiti nove naraštaje, koji tek dolaze, nešto je neprocenjivo.

Saša je uspeo u Beograd dovesti velikog Erosa Ramacotija…

– Eros pažljivo bira gde će nastupiti, kad je prvi put pevao u Beogradu pošteno se opekao. Moja produkcija je to sada napravila onako kako treba, bilo je baš odlično. Eros nikad nije imao bolji i emotivniji koncert na prostorima bivše Jugoslavije. Malo je i vežbao boks na mom stomaku (smeh).

Jedna od najvećih želja bila mu je dovesti Olivera Dragojevića u Srbiju. Ali, ubrzo je shvatio da je naišao na itekako ‘tvrd orah‘.

– Puno puta sam sedeo s Oliverom, ja sam jedan od onih koji ga je stalno zvao da dođe u Beograd i to za poprilično veliku lovu.

– Nisam to nigde rekao, evo vama ću reći, ipak smo u njegovom Splitu. Za jednu Marakanu nudio sam mu milion tadašnjih maraka, to je bilo negde 2002. godine. Onda sam mu još rekao: ‘Ako imamo dve Marakane daću ti tri miliona maraka!‘ On bi imao ne dve, nego tri Marakane, verujte mi, pa je prema tome odbio pet-šest miliona maraka.

Kakva je bila Oliverova reakcija?

– Sale moj, sve je to u redu, ja bi uzeja to i rado došao u Beograd, ali nakon toga nemam di da se vratim!‘ Ja sam ga shvatao, hteo je reći da nema obraza da se vrati u Hrvatsku kad bi to učinio. Značilo bi da je izigrao svoje lične stavove. I svaka mu čast na tome jer odbiti tako lako tu svotu novca ne može baš svako.

Stopirao duet Severine i Lukasa

– Neće ga biti! Ja ti odmah sad kažem da neće, a mogu ti reći i zašto. Oni su neozbiljna ekipa! Sa Severinom smo imali korektne odnose, njenu dionicu je otpjevao Filip Miletić. Međutim, ne sviđa mi se to što ona radi.

– Trebala bi širiti mir i ljubav, a ne napadati našeg patrijarha, kao što ja nikad neću doći kod vas u Hrvatsku i govoriti protiv nekoga. Stvara mi nemir kad neko napada vašeg poglavara Crkve, isto tako mi smeta kad napadaju moga. Poštujem tuđe, ali ne dam na svoje i neću niti želim sarađivati s takvim ljudima.

“Novac mi ništa ne znači”

– Novac mi nije važan, služi mi tek da lakše živim. Nisam nikad išao za time da budem milioner. Nisam ni cicija, volim pomoći onima kojima to treba. Je**ga, imaš ljude koji to cene pa ti vrate na pravi način u smislu poštovanja, a imaš i slabiće koji tvoju pomoć iskoriste kao slabost. Jedino kod nas na Balkanu moraš pitati nekoga ko ti nešto duguje: ‘Oprosti, kad mi možeš ono vratiti…?‘ Ne volim da me drugi gledaju kroz novac, niti ja volim gledati ljude kroz novac. – rekao Mirković za “Slobodnu Dalmaciju”.

