OBRATITE PAŽNJU: Evo zbog čega mogu da vas vrate sa granice!
Ono što mnoge novajlije kada je vozačka dozvola u pitanju zanima jeste da li sa probnom vozačkom dozvolom mogu da putuju preko granice?
Šta je stvarno istina i kakvi propisi važe kada je reč o putovanju u inostranstvo sa srpskom probnom vozačkom dozvolom, otkrio je advokat za saobraćaj. Po našem zakonu, probna vozačka dozvola je dokument koji se izdaje vozaču koji je prvi put položio vozački ispit. Kako nam objašnjava advokat Miljević, njen rok važnosti je 2 godine za lica koja vozački ispit polože sa navršenih 19 godina, a za vozače koji polože vozački ispit pre navršenih 19 godina, ona važi do navršene 21 godine života.
Probna vozačka nije nikakva inovacija srpskog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, već idejno rešenje preuzeto iz inostranih propisa, a svodi se na nametanje strožih uslova vozačima početnicima poput:
- nulte tolerancije na alkohol
- ograničenja brzine kretanja na manju vrednost od brzine koja je inače dozvoljena na putu
- zabrane upravljanja vozilom od 23 do 6 časova ujutru
- zabrane upravljanja vozilom jače snage motora od 80kW izuzev ako je pod nadzorom člana porodice koji ima vozačku dozvolu u trajanju od najmanje pet godina
- obaveze označavanja vozila oznakom P
Takođe, česta nedoumica je da li će biti vraćeni s graničnog prelaza sa probnom vozačkom dozvolom?
– To zavisi od države u koju se ulazi i važećih propisa koji tamo vladaju, a tiču se strogosti kriterijuma koje vozač mora da ispunjava u saobraćaju. Isto važi i za rizik od nastanka problema, poput kontrole saobraćajne policije nakon što je putnik prešao granicu. Svaka država zadržava mogućnost insistiranja na tome da inostrani vozač ispunjava sve uslove za upravljanjem vozilom, koji nisu dodatno limitirani nacionalnim zakonodavstvom u odnosu na redovne vozače sa punom vozačkom dozvolom. Takođe, valja pomenuti da probna vozačka dozvola nije predmet međunarodnih konvencija, pa se samim tim pitanje njene važnosti svodi na internu milost ili nemilost države u koju putujemo.
– Kazne za to drastično variraju. One su mahom prekršajne, praćene visokim novčanim kaznama, pri čemu postoje zakonodavstva koja vožnju bez odgovarajuće dozvole tretiraju i kao krivično delo, a ne kao prekršaj. Države nemaju ujednačenu, a često ni jasnu praksu što se tiče srpske probne dozvole na njihovoj teritoriji i status te vozačke dozvole je u nekoj vrsti sive zone.
Zajecaronline.com/Hypetv/Kurir
