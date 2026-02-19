OBRATITE PAŽNJU: Evo zbog čega mogu da vas vrate sa granice!

Takođe, česta nedoumica je da li će biti vraćeni s graničnog prelaza sa probnom vozačkom dozvolom?

– To zavisi od države u koju se ulazi i važećih propisa koji tamo vladaju, a tiču se strogosti kriterijuma koje vozač mora da ispunjava u saobraćaju. Isto važi i za rizik od nastanka problema, poput kontrole saobraćajne policije nakon što je putnik prešao granicu. Svaka država zadržava mogućnost insistiranja na tome da inostrani vozač ispunjava sve uslove za upravljanjem vozilom, koji nisu dodatno limitirani nacionalnim zakonodavstvom u odnosu na redovne vozače sa punom vozačkom dozvolom. Takođe, valja pomenuti da probna vozačka dozvola nije predmet međunarodnih konvencija, pa se samim tim pitanje njene važnosti svodi na internu milost ili nemilost države u koju putujemo.

– Kazne za to drastično variraju. One su mahom prekršajne, praćene visokim novčanim kaznama, pri čemu postoje zakonodavstva koja vožnju bez odgovarajuće dozvole tretiraju i kao krivično delo, a ne kao prekršaj. Države nemaju ujednačenu, a često ni jasnu praksu što se tiče srpske probne dozvole na njihovoj teritoriji i status te vozačke dozvole je u nekoj vrsti sive zone.

Zajecaronline.com/Hypetv/Kurir

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.