Obradović optimista pred gostovanje Realu: Trener se osvrnuo i na kritike

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak gostuju Real Madridu u meču poslednjeg kola ligaškog dela sezone u Evroligi.

Crveno-beli su prethodno obezbedili plasman u doigravanje, plej-in elitnog takmičenja, ali bi eventualnom pobedom protiv “kraljevića” u 36. rundi pred narednu fazu izborili sedmo mesto, koje garantuje meč ili dva na domaćem terenu u borbi za plej-of.

Iako je Real najbolji domaćin u tekućoj sezoni sa učinkom 17-1, trener Zvezde Saša Obradović je optimista.

-Najvažnije je da imamo mirnoću pre svega. Imamo dosta razloga da se nadamo da možemo da pobedimo tamo, iz razloga što sa svim ekipama smo i na gostovanju i velikim favoritima igrali na dobrom nivou. I drugo je ta pobeda u Beogradu i na način na koji smo to ostvarili, videli smo da možemo – rekao je Obradović, pa dodao:

-Imamo malo izmenjen sastav u odnosu na tu prvu utakmicu, ali u svakom slučaju, dobro motivisani, željni još bolje pozicije u plej-ofu. A sa jedne strane opet i zadovoljni sa prikazanom sezonom. Mislim da smo igrali vrlo dobru košarku, treba naglasiti da je ovo odlična sezona, da su velike ekipe između nas koje su projektovane da budu i ispred nas. I da vidimo šta možemo da izvučemo iz ove utakmice da bi se što bolje spremili za ono što sledi.

Potom je usledila analiza narednog rivala.

-Zna se da oni igraju dobru timsku košarku. Zna se da su, što kaže, glavne zvezde u Fakundu Kampacu kao glavnom ‘ball creator-u’ i dosta, dosta igre na niskom postu kroz Ljulja, Hezonju i Deka. To su stvari o kojima treba da razmišljamo. Moramo da budemo fizički sa Tavaresom, on je dobra pretnja i u odbrani i napadu kad je u reketu – poručio je Obradović.

Govorio je i o Semiju Odželeju koji u “smol-bol” postavi Zvezde često igra na poziciji pet, i koju odlično pokriva iako nije njegova primarna.

-Slušaj, ta pozicija pet za Odželeja… Ja mislim da zli jezici o tome govore. Kada bih pričao o Odželeju i poziciji pet, reći ću da je najbolji odbrambeni igrač na preuzimanjima u Evropi. Ja takve brojeve nikad nisam video, da ti rival svaki šesti put ubaci koš iz igre jedan na jedan. Da ne pričam o napadačkom i odbambenom rejtingu kada je Odželej na petici. Može da čuva sve pozicije. I Tavaresa je na kraju krajeva izvanredno izgurao iz reketa, nije se ni približio reketu – istakao je Zvezdin kormilar.

Nisu to jedini razlozi zašto ceni snažnog košarkaša.

-Verujem i u njegov šut kojim širi teren. Imati ga na toj poziciji je kvalitet. Eto i ta reakcija vrhunskog trenera kakav je Skariolo, da prelazi u zonu zbog tog Odželejevog streča… To su neki od razloga zašto je tako dobar na toj poziciji. Zna gde treba da se nalazi, da uvek mene motiviše da donesem takvu odluku – zaključio je Saša Obradović.

Zajecaronline.com/Sport.alo.rs

