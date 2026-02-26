OBLAČNO U ZAJEČARU: Temperatura danas do 9°C

Iznad većeg dela zemlje danas će biti pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a vetar će biti slab i umeren severni i severoistočni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutarnja temperatura biće od -2 do 3 stepena, a najviša od 9 do 14 stepeni.

Danas nas u Zaječaru očekuje delimično oblačno vreme, što će učiniti nebo zanimljivim tokom celog dana. Najviša temperatura će biti oko 9°C, dok će se najniža spustiti do -2°C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. marta, vreme će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana očekuje se relativno toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.

Zajecaronline/Tanjug/aladin.info/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.