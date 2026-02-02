OBLAČNO I HLADNO U ZAJEČARU: Temperatura će se spustiti i do minus 7 stepeni Celzijusa

U Srbiji će danas ujutro i prepodne biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku zemlje, saopštio je RHMZ.

Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva.

Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći.

U kosavskom području će duvati slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 0 do 3, na istoku Srbije oko -3 stepena.

U Zaječaru nas danas očekuje tmurno vreme sa gustim oblacima. Temperatura će se kretati od -3°C kao najviše dnevne, do -7°C u toku noći.

Kada je reč o izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, u utorak se očekuje hladno jutro, uz slab, ponegde i umeren mraz.

Zajecaronline.com/Tanjug/Aladin.info

