Oblačno i hladno u Timočkoj Krajini: U Zaječaru sutra suvo uz slab istočni vetar

U većem delu zemlje sutra će biti promenljivo oblačno, u košavskom području i na planinama i vetrovito, a posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Timočkoj Krajini tokom celog dana biće oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Najniža temperatura kretaće se od -3 stepena u Timočkoj Krajini do 7 stepeni na jugu Srbije, najviša u većini mesta biće od 10 do 14 stepeni, a na istoku zemlje oko 2 stepena.

Sutra u Zaječaru oblačno i suvo. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 1° C, maksimalna dnevna 5° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. februara, u petak će u većem delu zemlje biti toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sledi prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti mestimično kišu, na visokim planinama i sneg.

Zajecaronline.com/Tanjug/weather2umbrella/ N.B.

