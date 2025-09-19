Običaj nalaže da bi ovo trebalo obavezno DANAS URADITI!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju 19. septembra praznik sećanja na čuda Svetog arhangela Mihaila.

Kako kaže predanje, jedan muškarac koji nije verovao u Boga, imao je gluvonemu ćerku. Uprkos tome što nije bio hrišćanin, u snu mu se javio arhangel Mihailo koji mu je rekao da ćerka treba da mu se umije na tom i tom izvoru. On je to poslušao, a ćerka se nakon umivanja izlečila, prema legendi.

Nakon tog čuda, on i njegova ćerka su se krstili, a on je na mestu izvora sagradio crkvu Svetog arhangela Mihaila koja i danas postoji.

Na ovaj dan obavezno se treba moliti za izlečenje, ali i oprostiti grehe svim nevernicima i tada će im se ostvariti najveća želja – oni i njihovi najvoljeniji biće zdravi.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

