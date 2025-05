Obaveštenje o planskom isključenju struje!

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na sistemskoj zameni brojila sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, sutra, 9. maja, u periodu od 10:00 do 12:00 časova, bez električne energije biće stambena zgrada u Požarevačka ulici 70 (C-7), od 12:00 do 16:00 časova, struju neće imati stambena zgrada u Požarevačkoj ulici 62 (C3). Dok od 10:00 do 18:00 časova, bez električne energije će biti stambene zgrade u Požarevačkoj ulici 50-A, zatim broj 52, 52-A, 54 i 54-A.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd,Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

ZajecarOnline/radiomagnum/J.V.

