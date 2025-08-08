Oba derivata pojeftinila! Ovo su nove cene goriva

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 193 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 95 biće 178 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 15. avgusta.

U odnosu na prošlu nedelju, dizel je tri dinara jeftiniji, a cena benzina je manja za dinar.

Pad cene nafte na berzi

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je pala na 63,761 dolar, a cena nafte Brent na 66,259 dolara, prenosi Tanjug.

Zajecaronline/blic/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!