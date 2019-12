Novogodišnji prijem u Zaječarskom upravnom okrugu

Brojne zvanice iz javnog i društvenog života grada Zaječara, ali i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac dočekao je i ovoga puta domaćin Vladan Paunović. Godina na izmaku je vreme kada se sumiraju rezultati, istakao je.

„Kada su u pitanju putevi, koridori, rekonstrukcije putne i železničke infrastrukture i mi u Timočkoj krajini treba da se tome radujemo i da očekujemo da će Timočka krajina dobiti neke svoje nove komunikacije, nove puteve i nove saobraćajnice sa kojima će biti povezanea sa ostatkom Srbije. Tu pre svega mislim na Šumadijski koridor koji će povezati centralnu Srbiju od Mladenovca do Bora, potom brzu magistralu koja će povezati od Požarevca do Donjeg Milanovca. Biser srpskog turizma, Sokobanja biće povezana novim putem sa koridorom 10. Nećemo zaboraviti ni rekonstrukciju puta Zaječar – Knjaževac, a isto tako i završetak rekonstrukcije kružnica od Niša do Zaječara. Sve to ne bi moglo biti urađeno bez velikog zalaganja, entuzijazma i posvećenosti i lokalnih samouprava i okruga Timočke Krajine. Pokrenuti su i brojni projekti koji će u budućnosti podići kvalitet života građana“, naglasio je Paunović.