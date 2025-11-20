Novo izdanje Arhiva povodom jubileja Udruženja Timočana i Krajinaca u Beogradu

Istorijski arhiv „Timočka krajina“ Zaječar predstavio je novo izdanje povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Udruženja Timočana i Krajinaca u Beogradu.

Tom prilikom direktor Istorijskog arhiva „Timočke krajine“ Zaječar, Velibor Todorov, je izjavio ”Danas ćemo promovisati monografiju koju je izdao Istorijski arhiv u Zaječaru. Ova monografija je jubilej 100 godina udruženja Timočana i Krajinaca u Beogradu. Arhiv je uz pomoć ministarstva kulture podržao ovaj projekat izrade monografije jer se radi o bitnom jubileju koje ovo udruženje slavi.”

Todorov je istakao da su u udruženju tokom svih ovih 100 godina građani pronalazili način da očuvaju svoje korene i vezu sa mestom odakle potiču.

”U tom udruženju su bili mnogi premijeri države , mnogi ministri , predsednici skupština i udruženje je bilo aktivno svih ovih 100 godina. Naši zaječarci Timočani ali i građani svih ovih zemalja koji su živeli u našoj metropoli su u ovom udruženju nalazili zadovoljenje svojih želja za korenima , onim mestom odakle su potekli”, istakao je Todorov.

On je dodao da, zahvaljujući građi dobijenoj od udruženja i novinskim člancima iz arhiva, monografija zaslužuje pažnju ljudi.

”Smatramo da, uz građu koju smo dobili od udruženja, ali i putem novinskih članaka koje smo pronašli u našem arhivu, ova monografija zaslužuje pažnju naših sugrađana, te ih pozivamo da uzmu primerak i sami se uvere o čemu je reč”, rekao je direktor Istorijskog arhiva „Timočke krajine“ Zaječar.

Direktor arhiva je od Udruženja Timočana i Krajinaca u Beogradu primio povelju.

Zajecaronline/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!

Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.