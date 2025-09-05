NOVI VANDALIZAM U BORU: Na meti huligana autobuska stajališta

U Boru je ponovo zabeležen vandalizam, ovog puta na autobuskom stajalištu, gde su ukradena stakla.

Posebno zabrinjava činjenica da je pre nekoliko dana uništeno staklo na stajalištu kod OŠ Dušan Radović, gde svakodnevno prolaze deca, iako su stajališta postavljena upravo da bi deca i sugrađani imali gde da se sklone od kiše i vetra dok čekaju prevoz.

Ovo nije prvi slučaj uništavanja gradske imovine, nakon tri sportska igrališta i gradske fontane, sada su na meti i stajališta namenjena bezbednosti i zaštiti građana.

Grad Bor oštro osuđuje ovakve postupke i poručuje da vandalizam ne sme postati svakodnevica, takođe se apeluje na građane da prijave svaki vid uništavanja javne imovine, jer jedino zajedničkim delovanjem može da se očuva ono što je stvoreno za dobrobit svih sugrađana.

Zajecaronline/fb/ Grad Bor/ N.B.

