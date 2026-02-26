NOVI KORAK U KARIJERI: Ronaldo kupio udeo u španskom drugoligašu Almeriji

Fudbaler Al Nasra Kristijano Ronaldo kupio je udeo u španskom drugoligaškom klubu Almerija, saopštila je konsultantska firma koja predstavlja portugalskog reprezentativca, preneo je danas AP.

Brunsvik grupa je navela da je Ronaldo kupio 25 odsto udela u Almeriji, čiji su vlasnici iz Saudijske Arabije. U saopštenju nisu objavljeni finansijski detalji.

“Bila mi je dugogodišnja ambicija da doprinesem fudbalu van terena. Almerija je španski klub sa jakim temeljima i jasnim potencijalom za rast”, izjavio je Ronaldo u saopštenju.

NOVI KORAK U KARIJERI

Ronaldo je kupio udeo u Almeriji preko svoje podružnice CR7 Sports Investments.

AP navodi da je Almerija pod kontrolom saudijskih vlasnika više od šest godina. Mohamed Al Hereidži postao je novi vlasnik i predsednik kluba prošlog leta, kada je kupio klub od Turkija Al Alšeika.

“Veoma smo zadovoljni što je Kristijano izabrao da investira u naš klub. On veoma dobro poznaje španske lige i razume potencijal onoga što ovde gradimo, u pogledu ekipe i akademije”, rekao je Al Hereidži.

Fudbaleri Almerije se nalaze na trećem mestu na tabeli druge španske lige sa 48 bodova.

Ronaldo (41) je član Al Nasra od 2023. godine.

Zajearonline.com/Tanjug/N.B.

