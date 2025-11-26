NOVI DEBAKL TEE TAIROVIĆ! Nakon „pucanja“ u Skoplju gde nije ispunila ni trećinu arene, u Lincu jedva prodala 150 karata!
Nakon neuspešnog koncerta koji je Tea Tairović održala 15. novembra u areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju gde je prodala samo jendu trećinu karata, Tea je pukla i u Lincu.
Naime, kako dobro obavešteni izvori sa lica mesta javljaju Tea je u klubu u Lincu jedva prodala samo 150 karata.
Očigledno je da Tei nije pošlo za rukom da animira publiku i da ih privuče kako bi kupili karte i došli na njen nastup. Sve je više nezadovoljne publike koja ne želi da gleda njeno vrckanje, već žele da kupe karte i uživaju u pesmama.
Iako Tea ne želi da prizna njena popularnost je jako opala, a to dokazuju i sve prazniji klubovima i diskoteke u kojima nastupa.
Posle Makedonije gde je doživela fijasko ista situacija se ponovila i u Austriji, tačnije u Lincu.
Ovakve situacije često su posledica menadžmenta koji nema poverenje javnosti. Kada su izvođači pod vođstvom menadžera sa sumnjivom, pa čak i kriminalnom reputacijom, publika često reaguje nepoverenjem i odbojnošću, a interesovanje za događaje ostaje minimalno.
