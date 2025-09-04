Novak Đoković igra polufinale u petak od 21 čas!

Srpski teniser Novak Đoković igraće polufinale Ju Es opena protiv Španca Karlosa Alkaraza u petak u 21 čas po srpskom vremenu, saopštili su organizatori poslednjeg grend slem turnira sezone.

Đoković i Alkaraz su dobili dnevni termin, od 15 časova po lokalnom vremenu, dok će drugo polufinale između Italijana Janika Sinera i Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima početi u 19 časova po lokalnom, odnosno u 1 čas iza ponoći po srpskom vremenu.

Finale je zakazano za nedelju.

Zajecaronline/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

