NOVA PREPORUKA ŠKOLAMA! Zabrana korišćenja mobilnih u osnovnim školama!
Grad Zagreb izdao je preporuku zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korišćenje mobilnih telefona.
Kako pišu mediji, u Zagrebu je već veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranilo korištenje mobilnih deci tokom nastave, uz propisane izuzetke i sankcije. A sada ide preporuka za sve. Kako navode kroz proteklu školsku godinu, anketirane škole i aktivirano gradsko Poverenstvo za prevenciju zavisnosti dalo je stručnu preporuku.
NOVA PREPORUKA ŠKOLAMA!
Korišćenje mobilnih i pametnih telefona na časovima ima niz negativnih posledica, na mentalno zdravlje, spavanje, koncentraciju, porodične odnose, izloženost online nasilju, što su pokazala brojna istraživanja, pa je veći broj zemalja pokrenuo različite inicijative oko ograničavanja ili zabrane korišćenja mobilnih u školama.
Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.
