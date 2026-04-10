Ništa od okršaja sa svetskim šampionom: Otkazan meč Srbije i Argentine
Fudbalska reprezentacija Srbije je nedavno odigrala utakmicu sa prvakom Evrope, Španijom, a zatim je bilo u planu da se igra i sa svetskim šampionom. Ali prema poslednjim informacijama, od duela sa Argentinom neće biti ništa.
Razlog je logističke prirode
Tako su mediji u Južnoj Americi preneli, da će umesto sa Srbijom, Argentina 9. juna u Alabami odigrati prijateljsku sa Islandom. Pre toga će igrati sa Hondurasom u Teksasu.
Naime, Fudbalski savez Srbije je još pre nekoliko dana obavestio kolege iz argentinskog saveza da je primoran da odustane od okršaja. Razlog je organizacione prirode.
Orlovi će 4. juna u Tihuani igrati sa Meksikom, i onda bi ih čekao dug put do Sjedinjenih Američkih Država gde je u gradu Montgomeri trebalo da igraju protiv Argentine.
To bi zahtevalo tri avionska presedanja, pa je u našem savezu procenjeno da je to previše naporno za fudbalere. Sada se traži nova opcija, pa je moguće da se u Meksiku odmere snage sa nekim drugim rivalom.
I kao što se zna, Srbija neće učestvovati na predstojećem Mundijalu koji će biti organizovan u SAD, Kanadi i Meksiku.
Zajecaronline/24sedam
