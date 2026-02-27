NIŠTA OD KUPOVINE: Netfliks odustao od nadmetanja za preuzimanje kompanije Vorner bros diskaveri

Američki striming servis Netfliks odustao je danas od nadmetanja za preuzimanje kompanije Vorner bros diskaveri (WBD), čime je otvoren put da konkurentski Paramaunt skajdens finalizuje sporazum vredan 111 milijardi dolara za preuzimanje jednog od najpoznatijih holivudskih studija.

Netfliks je saopštio da više nije spreman da povećava ponudu jer transakcija po traženoj ceni više nije finansijski atraktivna i naveo da će umesto toga nastaviti da ulaže u sopstveni sadržaj, sa planiranim budžetom od oko 20 milijardi dolara za filmove, serije i druge produkcije ove godine, prenosi Blumberg.

Vorner bros je ocenio da je ponuda Paramaunta od 31 dolara po akciji povoljnija u odnosu na Netfliksovu raniju ponudu vrednu 82,7 milijardi dolara, koja je uključivala i preuzimanje duga WBD.

Izvršni direktor Vorner brosa Dejvid Zaslav izjavio je da će spajanje sa Paramauntom stvoriti značajnu vrednost za akcionare i omogućiti razvoj zajedničke kompanije.

POZITIVNA REAKCIJA

Investitori su pozitivno reagovali na odluku Netfliksa da se povuče, pa su akcije kompanije porasle i do 13 odsto u produženom trgovanju, dok su akcije WBD pale zbog završetka nadmetanja.

Transakcija će sada biti pod dodatnim nadzorom regulatora i američkog Senata, koji je zakazao saslušanje početkom marta kako bi ispitao potencijalne pretnje od stvaranja monopola.

Pojedini političari upozoravaju da bi spajanje moglo da smanji konkurenciju i poveća cene za potrošače.

Paramaunt je obezbedio finansiranje uz podršku velikih finansijskih institucija, uključujući Apolo global menadžment, dok kompanija nastoji da konsoliduje poziciju u globalnoj medijskoj industriji i ojača konkurenciju sa vodećim striming platformama.

