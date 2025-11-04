Izdvajamo Sport Vesti

NIŠLIJE POBEDILE U ZAJEČARU: Radnički savladao OFK Beograd u Superligi

04.11.2025.
stadion kraljevica
foto: zajecaronline.com

NIŠLIJE POBEDILE U ZAJEČARU: Radnički savladao OFK Beograd u Superligi

Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su sinoć u Zaječaru domaći OFK Beograd 1:0, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Radnički je pobedio autogolom koji je Uroš Stojanović postigao u 31. minutu.

NIŠLIJE POBEDILE U ZAJEČARU

Ekipa iz Niša je ostvarila četvrtu pobedu u ligi i ima 15 bodova na 11. mestu na tabeli.

OFK je bez pobede u poslednje dve utakmice, pretrpeo je šesti poraz i zauzima šesto mesto na tabeli sa 20 bodova.

U sledećem kolu Radnički će 8. novembra dočekati Vojvodinu, a OFK će u Surdulici igrati protiv Radnika.

Zajecaronline/Kurir/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar