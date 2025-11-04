NIŠLIJE POBEDILE U ZAJEČARU: Radnički savladao OFK Beograd u Superligi

Radnički je pobedio autogolom koji je Uroš Stojanović postigao u 31. minutu.

Ekipa iz Niša je ostvarila četvrtu pobedu u ligi i ima 15 bodova na 11. mestu na tabeli.

OFK je bez pobede u poslednje dve utakmice, pretrpeo je šesti poraz i zauzima šesto mesto na tabeli sa 20 bodova.

U sledećem kolu Radnički će 8. novembra dočekati Vojvodinu, a OFK će u Surdulici igrati protiv Radnika.

Zajecaronline/Kurir/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.