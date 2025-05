NIŠ GORI ZBOG “HYPE ZVEZDA”: Saša Mirković pokazao atmosferu pred početak audicije, redovi OGROMNI!

Vlasnik i direktor Hype televizije, Saša Mirković, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom nove audicije “Hype Zvezda” koja se danas održava u Nišu.

Audicija se održava u Pozorištu lutaka Niš, a Mirković je podelio snimke redova takmičara koji su se okupili u velikom broju.

Ovaj odziv potvrđuje ogromno interesovanje za takmičenje, koje je već privuklo pažnju širom regiona.

Podsetimo, “Hype Zvezde” je novo muzičko takmičenje koje organizuje Hype produkcija, a koje se razlikuje od drugih po svojoj transparentnosti i fer pristupu. Mirković je istakao da u ovom takmičenju neće biti nikakvih nameštaljki ni malverzacija, već će pobednici biti izabrani isključivo na osnovu svojih sposobnosti.

