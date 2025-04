Nije crveno slovo, ali vernici poštuju jedno pravilo 1. aprila!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici prvog dana aprila proslavljaju Svete mučenike Hrisanta, Dariju i druge. Sveti mučenik Hrisant bio je sin Polemija, bogataša iz Aleksandrije koji je došao u Rim. Kako je bio visokog roda, Hrisant je završio najveće škole i učio od najučenijih ljudi. Međutim, svetska mudrost ga je zbunila i ostavila u neizvesnosti, zbog čega je tugovao. Kada je do mladoga Hrisanta došlo Jevanđelje i apostolska dela, pročitavši to Hrisant bi obasjan istinom. To se nije dopalo njegovom ocu, koji je sve pokušao da bi ga odvratio od vere.

Ne uspevši ništa, otac ga je najpre zatvarao sa devojkama. Međutim, Hrisant pobedi samoga sebe i u tome, i održa se u čistoti. Tada ga otac primora da se oženi neznabožačkom devojkom Darijom. Prema crkvenom kalendaru, današnji praznik nije “crveno slovo”. Međutim, u narodu postoji verovanje da treba biti oprezan na Svetog mučenika Hrisanta i Dariju. Pa se obično strogo zabranjuju kućni poslovi. To podrazumeva čišćenje kuće, pranje velikog veša, šivenje…

ZajecarOnline/Hypetv/J.V.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB!

“Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.