Ničić: Pomogli smo porodici preminulog, bez želje da se od toga pravi „medijska hajka“

Z. S. (37), iz sela Velika Jasikova kod Zaječara, koji je u ponedeljak, 13. januara izvršio samoubistvo vešanjem zbog nemaštine, iza sebe je ostavio dug za struju koji su podmirili čelnici Grada Zaječara. Gradonačelnik Boško Ničić za portal „Zaječar online“ otkriva da nikome o pomenutoj želji da pomogne nije davao nikakve izjave, ali da je informacija tačna, kao i da je reč o novcu za putne troškove koji su njega i saradnike godinama zakonski sledovali, ali koje oni nikada nisu želeli da podignu.

Ničić navodi da je informacja o otplati duga za struju porodici preminulog u visini od 165.000 dinara očigledno „procurila“ od nekog iz Odeljenja za finansije u Gradskoj upravi, ali da nema potrebe da se od toga pravi medijska hajka.

„Tačno je da smo nakon dobijanja informacije o tome šta se desilo u Velikoj Jasikovi saznali da porodica preminulog ima dug za struju i da smo želeli da pomognemo. Kako Grad Zaječar nema prava da iz budžeta isplaćuje bilo kakvu vrstu pomoći, pokušali smo da pronađemo način da im ipak pomognemo“, kazao je Ničić.

Prema njegovim rečima, predsednik Skupštine grada Stefan Zankov, sekretar Skupštine Miljan Milovanović i on imali su na raspolaganju novac na ime putnih troškova za period od 2017. do 2019. godine (do trenutka kada je uveden besplatan prevoz), koji ih je po Zakonu sledovao.

„Kako taj novac do ovog trenutka niko od nas nije želeo da podigne, sada smo odlučili da to učinimo, ali tako što ćemo ga samo preusmeriti na žiro-račun supruge preminulog i tako im pomoći. Moram da naglasim da na ime putnih troškova samo profesori sa teritorije Zaječara od 2013.- 2014. godine naplatili oko 240 miliona dinara, ali bilo je i putne troškove nisu želeli da naplate“, kazao je Ničić.

Na pitanje da li se nekada neko od članova porodice preminulog Gradskoj upravi Zaječar obraćao za pomoć, Ničić je rekao da nema takvih saznanja, kao i da porodicu preminulog igrom slučaja poznaje i da razlog počinjenog samoubistva nije samo materijalne prirode.

Gradonačelnik navodi da porodica preminulog nije bila korisnik socijalne pomoći, ali da će im zaječarski Centra za socijalni rad biti na raspolaganju ukoliko bude bilo potrebe.

Podsećamo, Z. S. je izvršio samoubistvo vešanjem, a iza sebe je ostavio četiri sina, dve ćerke i suprugu.

Supruga je njegovo telo pronašla u bašti, u kojoj je često provodio vreme, obešeno o drvo.

Ni on ni supruga nisu nigde radili, a struja im je bila isključena zbog neplaćenih računa već godinu dana.

Policija je uviđajem utvrdila da nema naznaka da je muškarca neko ubio.