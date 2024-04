NEVREME SAMO ŠTO NIJE POČELO! Evo kada stižu pljuskovi i grmljavine

NEVREME SAMO ŠTO NIJE POČELO!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je zbog vremenskih nepogoda uključio danas žuti meteo alarm. Upozorava na grmljavine u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju i na teritoriji zapadne Srbije. Prema vremenskoj prognozi za sredu 24. april 2024. godine dolazi naoblačenje sa kišom u popodnevnim časovima. Temperatura će biti malo viša nego u utorak, minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna od 13 do 21.

U Vojvodini će biti takođe oblačno, ali toplije nego u utorak. Najniža temperatura od 6 do 9, najveća od 13 do 17. Srbija je i dalje pod uticajem ciklona, koji se u prethodna 24 sata premeštao sa severa Afrike preko Mediterana i Grčke preko našeg područja. Tokom jučerašnjeg dana obilnija kiša zahvatila je južne, centrlane i istočne predele Srbije i Pomoravlje, a palo je 10-30 litara kiše, lokalno i više, na Koaponiku oko 40 litara kiše. Srbija je danas i pod uticajem ciklona iz Đenovskog zaliva.

– Danas treba poneti kišobran zbog lokalne kratkotrajne kiše ili pljuska, ali nećemo imati padavine koje će trajati satima. Vetar je juče bio mnogo jači, juče smo imali istočni, jugoistočni vetar i jednodnevnu košavsku situaciju, ali danas je znatno slabiji, samo na pojedinim lokalitetima malo pojačan. Sutra će biti još slabiji – poručuje meteorolog za medije.

Vreme promenljivo i sa kišom

U Srbiji u četvrtak umereno do potpuno oblačno i hladnije, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, na visokim planinama u ovim predelima ujutro će padati sneg. Uveče razvedravanje. Minimalna temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni.

U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Zatim pretežno sunčano i toplije. U petak i za vikend sledi porast temperature uz dosta sunčanih sati i dnevni razvoj oblaka sa šansom za kišu.

U sredu, 1. maja promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

