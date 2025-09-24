NEVREME ĆE SE SRUČITI NA SRBIJU! Stižu obilni pljuskovi i jak vetar!

Stižu obilni pljuskovi i jak vetar!

Izgleda da jesen koja je juče došla, već donosi kišu, jak vetar i nepogode. Kako najavljuju, u Srbiji se danas posle podne očekuje naoblačenje, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Pre podne pretežno sunčano, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 17, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

U Zaječaru danas pretežno sunčano, do 28 stepeni. Od sutra pad temperature na minimalnu dnevnu 11 stepeni.

U Beogradu će pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada, krajem dana sa slabom, kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Narednih dana svežije, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni. U košavskom području od četvrtka do nedelјe uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa udarima olujne jačine.

Tokom dana promenlјivo oblačno, u četvrtak i petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima naše zemlјe.

