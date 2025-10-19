NEVIĐEN PRIZOR NA NEBU! Kometa stara 13 vekova ponovo se vratila!

Kometa C/2025 A6 Lemon neočekivano je zatamnela uoči približavanja Zemlji 21. oktobra, ali je zatim ponovo postala sjajna i sada je vidljiva čak i bez dvogleda, izjavio je danas ruski astronom Aleksandar Jakušečkin.

NEVIĐEN PRIZOR NA NEBU!

“Kometa će biti najbliža Zemlji 21. oktobra, kada će rastojanje između nas i komete biti približno 90 miliona kilometara”, izjavio je ruski astronom za RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, astronomi su već posmatrali kometu i, dan ranije, sjaj komete je iznenada počeo da opada.