Neverovatan trik iz kuhinje: Ovo povrće čisti šporet bolje od hemikalija
Povrće koje svakodnevno koristimo u salatama može biti efikasnije od hemijskih sredstava za čišćenje. Iako zvuči neverovatno, običan krastavac može vašoj kuhinji vratiti sjaj – brzo, jednostavno i bez štetnih hemikalija.
Kako deluje trik
Metod čišćenja krastavcem je izuzetno jednostavan. Odsecite kraj krastavca, presecite ga na pola i sočnom stranom trljajte površine od nerđajućeg čelika, poput šporeta, mikrotalasne, sudopere.
Krastavac sadrži prirodne kiseline, poput askorbinske (vitamin C) i kofeinske kiseline, koje deluju kao blago sredstvo za odmašćivanje i poliranje. Zato uklanja otiske prstiju, briše mrlje od vode, daje sjaj bez tragova, ostavlja prijatan, svež miris.
Posle čišćenja površine krastavcem (šporeta, sudopere i drugih metalnih predmeta), obrišite ih suvom mikrofiber krpom. Površine su biti čiste, sjajne i bez tragova.
Zajecaronline/Najžena
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
